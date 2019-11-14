Пеле: "Надеюсь, Роналду сможет побить мой рекорд"

Теги ювентускриштиану роналдупеле

Пеле: "Надеюсь, Роналду сможет побить мой рекорд"

Легендарный футболист Пеле надеется, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов.

"Роналду уже забил много голов, поэтому я надеюсь, что он сможет забить 1238 голов. Поживем - увидим", - приводит слова Пеле O Jogo.

Напомним, что на данный момент Роналду забил 702 гола. До рекорда Пеле ему осталось забить 536 голов.

Читайте также: Виллиан назвал лучшего футболиста в истории. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов