Пеле: "Надеюсь, Роналду сможет побить мой рекорд"

Легендарный футболист Пеле надеется, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов.

"Роналду уже забил много голов, поэтому я надеюсь, что он сможет забить 1238 голов. Поживем - увидим", - приводит слова Пеле O Jogo.

Напомним, что на данный момент Роналду забил 702 гола. До рекорда Пеле ему осталось забить 536 голов.

Читайте также: Виллиан назвал лучшего футболиста в истории. | http://soccernews.ru