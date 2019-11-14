"Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку

"Милан" хочет заполучить хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.

Как сообщает Football Italia, "россонери" оценили 24-летнего футболиста в 20 миллионов евро. Однако российский клуб может затребовать около 60 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы "Наполи" и "Ювентус".

В этом сезоне Миранчук провел 16 игр, в которых отметился 8 забитыми мячами и тремя ассистами.

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