"Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку

Теги миланлокомотив москваалексей миранчуктрансферы

"Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку

"Милан" хочет заполучить хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.

Как сообщает Football Italia, "россонери" оценили 24-летнего футболиста в 20 миллионов евро. Однако российский клуб может затребовать около 60 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы "Наполи" и "Ювентус".

В этом сезоне Миранчук провел 16 игр, в которых отметился 8 забитыми мячами и тремя ассистами.

Читайте также: "Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов