"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей
"Манчестер Сити" избежал серьезного наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Как сообщает Daily Mail, в УЕФА решили ограничиться денежным штрафом. Ранее сообщалось, что "горожане" могут быть исключены из Лиги Чемпионов.
Отмечается, что отчет о проверке клуба будет обнародован в декабре текущего года.
После 12 туров "Манчестер Сити" идет в АПЛ на 4-м месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.
В Лиге Чемпионов "горожане" возглавляют группу, опережая "Шахтер" на 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7