"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей

1 Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей

"Манчестер Сити" избежал серьезного наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Daily Mail, в УЕФА решили ограничиться денежным штрафом. Ранее сообщалось, что "горожане" могут быть исключены из Лиги Чемпионов.

Отмечается, что отчет о проверке клуба будет обнародован в декабре текущего года.

После 12 туров "Манчестер Сити" идет в АПЛ на 4-м месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.

В Лиге Чемпионов "горожане" возглавляют группу, опережая "Шахтер" на 5 очков.

Читайте также: "Манчестер Сити" пожаловался на арбитра матча с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Деньги уйдут на выплаты премий руководству УЕФА

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов