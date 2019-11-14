"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей

"Манчестер Сити" избежал серьезного наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Daily Mail, в УЕФА решили ограничиться денежным штрафом. Ранее сообщалось, что "горожане" могут быть исключены из Лиги Чемпионов.

Отмечается, что отчет о проверке клуба будет обнародован в декабре текущего года.

После 12 туров "Манчестер Сити" идет в АПЛ на 4-м месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.

В Лиге Чемпионов "горожане" возглавляют группу, опережая "Шахтер" на 5 очков.

Читайте также: "Манчестер Сити" пожаловался на арбитра матча с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru