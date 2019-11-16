Отец Мойсе Кина ждет от "Ювентуса" обещанные трактора
Жан Кин, отец форварда "Эвертона" Мойсе Кина, рассказал, что "Ювентус" должен ему два трактора.
Отметим, что "Ювентус" обещал Кину-старшему два трактора, когда его сын в 14-летнем возрасте переходил в клуб.
"Верю в бога и обещания. Но если они меня обманули, то они утратили мое доверие. Они обещали мне два трактора, однако до сих пор их нет", - приводит слова отца Sky Sports.
Напомним, что минувшим летом Кин перебрался в "Эвертон" за 27,5 миллиона евро.
В этом сезоне на счету 19-летнего игрока один ассист в 11 матчах.
Читайте также: Два клуба Серии А поспорят за Мойсе Кина. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии
-
Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией
-
Два испанских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука
-
Пентек может покинуть "Милан"
-
"Локомотив" определился с ценой на братьев Миранчуков
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с будущим Видаля
-
ПСЖ интересуется лидером "Фиорентины"
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"
-
Письмо с пулей прибыло не домой к Конте, а в офис "Интера"
-
Отец Мойсе Кина ждет от "Ювентуса" обещанные трактора
-
Глава Немецкого футбольного союза рассказал, в каких странах не будет играть сборная Германии
-
Агент подтвердил, что Ефремов уйдёт из ЦСКА
-
1
Лукаку рассказал, когда решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Григорян назвал лучших тренеров РПЛ
-
Арустамян: "У Миранчуков сложилось твёрдое убеждение - в "Зенит" они не хотят"
-
"Ювентус" хочет купить испанского таланта
-
2
Силва прокомментировал конфликт Тите и Месси
-
УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Сан-Марино - Россия
-
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии
-
"Сочи" в товарищеском матче сыграл вничью с "Динамо"
-
Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией
-
Ибрагимович озвучил свои требования по зарплате для заинтересованных клубов
-
1
Силва: "Есть судьи, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону"
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Вест Бромвича"
-
Два испанских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7