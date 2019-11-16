Отец Мойсе Кина ждет от "Ювентуса" обещанные трактора

Жан Кин, отец форварда "Эвертона" Мойсе Кина, рассказал, что "Ювентус" должен ему два трактора.

Отметим, что "Ювентус" обещал Кину-старшему два трактора, когда его сын в 14-летнем возрасте переходил в клуб.

"Верю в бога и обещания. Но если они меня обманули, то они утратили мое доверие. Они обещали мне два трактора, однако до сих пор их нет", - приводит слова отца Sky Sports.

Напомним, что минувшим летом Кин перебрался в "Эвертон" за 27,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету 19-летнего игрока один ассист в 11 матчах.

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