Письмо с пулей прибыло не домой к Конте, а в офис "Интера"

Пресс-служба "Интера" заявила, что письмо с угрозами поступило в штаб-квартиру клуба, а не домой к тренеру команды Антонио Конте.

"Клуб решил уточнить, что письмо с угрозами не было доставлено Антонио Конте и он не обращался в полицию. Письмо поступило в штаб-квартиру клуба и было передано правоохранительным органам", - заявили в клубе.

Ранее сообщалось, что Конте получил письмо, в котором находилась пуля, и находится под защитой полиции.

После 12 туров "Интер" идет в Серии А на втором месте, отставая от "Ювентуса" на одно очко.

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