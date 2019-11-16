ПСЖ интересуется лидером "Фиорентины"
Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в сферу интересов ПСЖ.
Как сообщает France Football, за прогрессом 22-летнего итальянца наблюдает спортивный директор парижан Леонардо.
Контракт Кьезы с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
В этом сезоне на счету футболиста три гола и четыре ассиста в 13 играх.
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