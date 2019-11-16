"Барселона" определилась с будущим Видаля

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

По сведениям Corriere della Sera, "сине-гранатовые" приняли решение оставить футболиста в команде как минимум до лета. Напомним, что интерес к чилийцу проявлял "Интер".

Соглашение Видаля с каталонцами действует до лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

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