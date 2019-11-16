Игроки "Манчестер Сити" уверены, что Сане покинет клуб

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает The Telegraph, в этом уверены партнеры Сане по клубу, которые общались с ним на эту тему.

Напомним, что Сане минувшим летом был близок к переходу в "Баварию", однако трансфер сорвался из-за травмы, которую получил игрок.

Ранее сообщалось, что "Бавария" подпишет футболиста за 90 миллионов евро после его восстановления.

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