Медведев прокомментировал возможное продление контрактов с Дзюбой и Семаком

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Медведев прокомментировал возможное продление контрактов с Дзюбой и Семаком

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением контрактов с форвардом Артемом Дзюбой и наставником Сергеем Семаком.

"С ними обоими похожая ситуация. Мы обо всем расскажем, когда придет время", - заявил Медведев.

Отметим, что соглашения Дзюбы и Семака с клубом истекают летом 2020 года.

После 16 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая "Локомотив" на 5 очков.

В текущем сезоне Дзюба провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 10 ассистов.

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