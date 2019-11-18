Семин высказался о перспективах "Локомотива" в Лиге Чемпионов

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об оставшихся матчах в Лиге Чемпионов.

"Любое добытое очко можно будет считать успехом. В этом турнире не бывает легких матчей. Надеюсь, что сможем показать достойную игру в двух оставшихся встречах. А на наше положение будем смотреть в декабре.

Отставание от "Зенита" в чемпионате? Это нормально. Если учесть все ситуации, в которые мы попадали, то мы отстали не на много", - заявил Семин.

После 4-х туров ЛЧ "железнодорожники" идет на последнем месте в группе, имея в активе 3 очка.

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