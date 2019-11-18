Семин высказался о перспективах "Локомотива" в Лиге Чемпионов
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об оставшихся матчах в Лиге Чемпионов.
"Любое добытое очко можно будет считать успехом. В этом турнире не бывает легких матчей. Надеюсь, что сможем показать достойную игру в двух оставшихся встречах. А на наше положение будем смотреть в декабре.
Отставание от "Зенита" в чемпионате? Это нормально. Если учесть все ситуации, в которые мы попадали, то мы отстали не на много", - заявил Семин.
После 4-х туров ЛЧ "железнодорожники" идет на последнем месте в группе, имея в активе 3 очка.
Читайте также: Сёмин: "100 миллионов евро за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина
-
"Манчестер Юнайтед" собирается подписать 8 футболистов
-
Роналду придумал, как уладить конфликт с игроками "Ювентуса"
-
Ничего не решающий матч с массой рекордов: Косово разгромно проиграло Англии, но имеет отличные шансы пройти на Евро
-
Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро
Лента новостей
-
Стали известны данные финансового отчета "Манчестер Юнайтед" за первый квартал текущего сезона
-
Медведев рассказал, когда "Зенит" начнет переговоры с Кокориным о новом контракте
-
Хамес пропустит остаток года
-
"Крылья Советов" летом отклонили предложения двух европейских клубов по Соболеву
-
Два итальянских специалиста являются главными кандидатами на пост тренера клуба Бекхэма
-
Семин высказался о перспективах "Локомотива" в Лиге Чемпионов
-
Медведев прокомментировал возможное продление контрактов с Дзюбой и Семаком
-
После окончания матча чемпионата Бразилии произошла массовая драка
-
Тренер сборной Португалии установил национальный рекорд
-
Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за Манджукича
-
Лучший молодой игрок Москвы 2018 года перешел в "Зенит" за 20 миллионов рублей
-
Азар высказался о работе Лэмпарда в качестве тренера "Челси"
-
Неделя "Усабря". "Спартак" пририсовал усы всем футболистам команды
-
Черчесов рассказал о задаче сборной России в матче с Сан-Марино
-
"Крылья Советов" отказались продавать Соболева в итальянский клуб
-
Коноплянка рассказал о тренерском стиле наставника "Спартака" Тедеско
-
ЦСКА опубликовал видеообзор матча против СКА
-
Жена Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда
-
1
Пентек надеется, что его продадут за 70 миллионов евро
-
1
Черчесов рассказал, сыграют ли Жирков и Головин с Сан-Марино
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13