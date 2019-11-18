Медведев рассказал, когда "Зенит" начнет переговоры с Кокориным о новом контракте

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем Александра Кокорина в клубе.

"Саша занимается в общей группе и продолжает набирать форму. Его спортивная карьера зависит от того, как быстро он вернет былую форму. Когда мы можем начать обсуждать новый контракт? Скорее всего, весной.

Надеемся, что он не уйдет в другой клуб. Ранее он говорил, что мечтает завершить карьеру в "Зените", - заявил Медведев.

Напомним, что Кокорин вышел на свободу 17 сентября этого года и заключил с "Зенитом" контракт до конца сезона. Клуб сможет дозаявить игрока в январе 2020 года.

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