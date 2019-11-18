Стали известны данные финансового отчета "Манчестер Юнайтед" за первый квартал текущего сезона

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Стали известны данные финансового отчета "Манчестер Юнайтед" за первый квартал текущего сезона

Долг "Манчестер Юнайтед" вырос за первый квартал текущего сезона.

Как сообщает Sky Sports, долг клуба вырос на 164 миллиона евро и теперь составляет 450 миллионов.

Отмечается, что за это время "МЮ" заработал 158 миллионов евро. В прошлом сезоне прибыль клуба составила 733 миллиона, однако ожидается, что в этом сезоне доход снизиться на 55 миллионов.

Одной из главных причин снижения доходов является то, что "Манчестер Юнайтед" не играет в Лиге Чемпионов.

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