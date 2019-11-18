Азар назвал лучшего форварда в мире на данный момент

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Азар назвал лучшего форварда в мире на данный момент

Вингер "Реала" Эден Азар высоко отозвался о Кариме Бензема.

"Проще играть с командами, где нет Бензема, так как он делает разницу. Он лучший форвард мира на данный момент. Кроме пользы в атаке, он помогает нам развиваться. Его не вызывают в сборную? Это отлично для нас, но плохо для него", - приводит слова Азара RMC Sport.

Напомним, что ранее глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявлял, что Бензема больше не будут вызвать в сборную.

В составе сборной Франции Бензема провел 81 игру и забил 21 гол.

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Азар:"А носатый клоун - лучший вратарь мира"

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