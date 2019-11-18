"Манчестер Сити" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"
Защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано попал в сферу интересов "Манчестер Сити".
Как сообщает 90 min, "горожане" намерены приобрести 21-летнего француза предстоящей зимой. Альтернативным вариантом для клуба является защитник "Бенфики" Рубен Диаш.
Отмечается, что у "Сити" хорошие шанс на покупку Упамекано, так как в 2021 году у не заканчивается срок соглашения с клубом.
В этом сезоне Упамекано принял участие в 11 матчах во всех турнирах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7