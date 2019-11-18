"Манчестер Сити" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"

Защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает 90 min, "горожане" намерены приобрести 21-летнего француза предстоящей зимой. Альтернативным вариантом для клуба является защитник "Бенфики" Рубен Диаш.

Отмечается, что у "Сити" хорошие шанс на покупку Упамекано, так как в 2021 году у не заканчивается срок соглашения с клубом.

В этом сезоне Упамекано принял участие в 11 матчах во всех турнирах.

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