Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России

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Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев высказался о возможном возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду.

"Он может вернуться только в двух случаях. Первый - если травмируются все голкиперы определенного уровня. Второй - если эти вратари будут очень плохи. Однако я думаю, на это шансов почти нет.

Когда я временно покидал сборную, я сказал Капелло: "Всегда готов вернуться". Акинфеев не любит конкуренции, из-за этого он нервничает. Он много выступал за сборную и него не было серьезной конкуренции, что пошло ему на пользу", - заявил Малафеев.

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