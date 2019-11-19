Главные новости дня: 18 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 ноября.
Определился первый соперник России на Евро-2020.
Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию.
Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй.
Со всеми результатами дня вы можете ознакомиться по ссылке.
Ивелин Попов объявил о завершении международной карьеры.
Харри Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро.
Лучший молодой игрок Москвы 2018 года перешел в "Зенит" за 20 миллионов рублей.
Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике.
Жена Златана Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда.
Луис Фелипе Сколари может возглавить сборную Китая.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй
-
Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию
-
Сборная России договорилась о товарищеском матче с Молдовой
-
У Бэйла остался всего один вариант продолжения карьеры
-
Стали известны данные финансового отчета "Манчестер Юнайтед" за первый квартал текущего сезона
Лента новостей
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1
Главные новости дня: 18 ноября
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Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России
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ПСЖ не предлагал Неймару новый контракт
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Определился первый соперник России на Евро-2020
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1
Отбор Евро-2020: все результаты 18 ноября
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1
Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй
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Испания разгромила Румынию, Норвегия и Швеция добыли победы в своих матчах
-
Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию
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2
Гол Месси помог сборной Аргентине сыграть вничью с Уругваем
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"Барселона" нацелилась на хорватского нападающего
-
Рамос рассказал, на что потратил свою первую зарплату
-
Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике
-
Сборная России договорилась о товарищеском матче с Молдовой
-
Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
У Бэйла остался всего один вариант продолжения карьеры
-
Владельцы ПСЖ могут купить английский клуб
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"
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2
Азар назвал лучшего форварда в мире на данный момент
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Стали известны данные финансового отчета "Манчестер Юнайтед" за первый квартал текущего сезона
-
Медведев рассказал, когда "Зенит" начнет переговоры с Кокориным о новом контракте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7