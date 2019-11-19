Главные новости дня: 18 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 ноября.

Определился первый соперник России на Евро-2020.

Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию.

Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй.

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Ивелин Попов объявил о завершении международной карьеры.

Харри Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро.

Лучший молодой игрок Москвы 2018 года перешел в "Зенит" за 20 миллионов рублей.

Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике.

Жена Златана Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда.

Луис Фелипе Сколари может возглавить сборную Китая.

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