Главные новости дня: 18 ноября

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Главные новости дня: 18 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 ноября.

Определился первый соперник России на Евро-2020.

Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию.

Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй.

Со всеми результатами дня вы можете ознакомиться по ссылке.

Ивелин Попов объявил о завершении международной карьеры.

Харри Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро.

Лучший молодой игрок Москвы 2018 года перешел в "Зенит" за 20 миллионов рублей.

Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике.

Жена Златана Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда.

Луис Фелипе Сколари может возглавить сборную Китая.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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dzhamatutdin

Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie

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Определился первый соперник России на Евро-2020

Определился первый соперник России на Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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