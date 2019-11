Вейналдум и Де Йонг провели акцию против расизма во время игры

Футболисты сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум и Френки де Йонг провели акцию против расизма.

Во время игры квалификации Евро-2020 с Эстонией Вейналдум празднуя забитый гол подошел с де Йонгом к болельщикам. Игроки показали свои руки, указывая на цвет кожи.

Wijnaldum is captaining the Holland side tonight. He scored a goal then brought in Frenkie de Jong to celebrate with him as a message for anti-racism. This is powerful. #SayNoToRacism pic.twitter.com/PLqxnQAKZW