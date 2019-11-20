Вейналдум и Де Йонг провели акцию против расизма во время игры
Футболисты сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум и Френки де Йонг провели акцию против расизма.
Во время игры квалификации Евро-2020 с Эстонией Вейналдум празднуя забитый гол подошел с де Йонгом к болельщикам. Игроки показали свои руки, указывая на цвет кожи.
Wijnaldum is captaining the Holland side tonight. He scored a goal then brought in Frenkie de Jong to celebrate with him as a message for anti-racism. This is powerful. #SayNoToRacism pic.twitter.com/PLqxnQAKZW— FutbolBible (@FutbolBible) 19 ноября 2019 г.
Напомним, что Нидерланды разгромили Эстонию (5:0), а Вейналдум отметился тремя голами.
На групповой стадии Евро-2020 первым соперником Нидерландов стала сборная Украины.
Читайте также: В Нидерландах футболист ушел с поля из-за расизма. Затем вернулся и забил гол. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020
-
Сборная Испании вновь решила поменять тренера перед большим турниром! Что творится в руководстве команды?
-
Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!
-
Мать и отец Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ
Лента новостей
-
"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на двух лидеров в ближайшем матче
-
На фальшивый паспорт голкипера "Спартака" пытались оформить дебетовую карту
-
Вейналдум и Де Йонг провели акцию против расизма во время игры
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить трех игроков из Серии А
-
"Реал" заинтересован в покупке воспитанника "Барселоны"
-
Гендиректор "Зенита" рассказал о трансферных планах клуба
-
РФС намерен наказать фанатов, которые оскорбили Дзюбу на матче сборной России
-
Тедеско сделал заявление в ответ на критику Мостового и Ловчева
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Вильярреала"
-
1
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
-
Семин высказался о ситуации с травмированными игроками "Локомотива"
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020
-
Сборная Испании вновь решила поменять тренера перед большим турниром! Что творится в руководстве команды?
-
Отец Влашича рассказал о характере травмы хавбека ЦСКА
-
Болеющий лейкемией Михайлович завершил очередной курс лечения
-
Полиция расследует махинацию с кредитом, взятым на имя голкипера "Спартака"
-
Уткин: "Россия обыграет Украину на Евро-2020"
-
1
"Бавария" и "Ливерпуль" поборются за хавбека сборной Украины
-
Моуринью сфотографировался с футболкой "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3