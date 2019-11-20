На фальшивый паспорт голкипера "Спартака" пытались оформить дебетовую карту

Теги спартак москваартем ребров

На фальшивый паспорт голкипера "Спартака" пытались оформить дебетовую карту

Голкипер "Спартака" Артем Ребров чуть не стал жертвой мошенников.

"Мошенник по высококачественному поддельному паспорту Артема Реброва совершил попытку оформить и активировать дебетовую карту Tinkoff Black. Наши сотрудники заподозрили попытку мошенничества и сразу же связались с Ребровым, тем самым пресекли деятельность мошенника.

Наш банк уже начал сотрудничество с клубом и полицией, которой сообщим все известные данные на мошенника", - заявили в пресс-службе банка Tinkoff.

В текущем сезоне Ребров провел всего два матча, в которых пропустил 3 гола.

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