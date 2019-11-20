На фальшивый паспорт голкипера "Спартака" пытались оформить дебетовую карту

Голкипер "Спартака" Артем Ребров чуть не стал жертвой мошенников.

"Мошенник по высококачественному поддельному паспорту Артема Реброва совершил попытку оформить и активировать дебетовую карту Tinkoff Black. Наши сотрудники заподозрили попытку мошенничества и сразу же связались с Ребровым, тем самым пресекли деятельность мошенника.

Наш банк уже начал сотрудничество с клубом и полицией, которой сообщим все известные данные на мошенника", - заявили в пресс-службе банка Tinkoff.

В текущем сезоне Ребров провел всего два матча, в которых пропустил 3 гола.

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