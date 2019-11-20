"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на двух лидеров в ближайшем матче

Два футболиста основного состава "Ливерпуля" пропустят матч против "Кристал Пэлас".

По сведениям Daily Mail, защитник Эндрю Робертсон и вингер Мохамед Салах не сыграют из-за имеющихся проблем с лодыжкой.

Поединок между клубами пройдет 23 ноября в 18:00 по московскому времени.

После 12 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Лестер" на 8 очков.

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