Моуринью назвал "Тоттенхэму" приоритетную цель на зимнее трансферное окно

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Моуринью назвал "Тоттенхэму" приоритетную цель на зимнее трансферное окно

Новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал клубу главную трансферную цель на январь.

Как сообщает Walesonline, "особенный" хочет, чтобы клуб приобрел вингера "Реала" Гарета Бэйла, который намерен покинуть "сливочных" в зимнее трансферное окно.

Напомним, что 30-летний валлиец уже выступал за "шпор" с 2007 по 2013 год.

В этом сезоне на счету Бэйла два гола и два ассиста в 7 играх.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Наберёт опять барахла, как в Манчестер Юнайтед, а потом будет плакать что хозяева клуба ему херни накупили)))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И кто же был Барахлом в МЮ?

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Карлыч69
Карлыч69

Погба, Лукаку, Санчес и т.д. Он же их сам и обосрал. Двое последних уже сплавили, остался разноцветный попугай)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все они провели топовые сезоны перед переходом

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Карлыч69
Карлыч69

и поэтому от их и избавились, что они провели топовые сезоны)

Карлыч69
Карлыч69

Он убил не только философию клуба, он просто его разрушил. Постоянные нападки, постоянные унижения игроков. Через его нападки и постоянные унижение ушёл Уэйн Руни. Потом он перебросился на Погба, потом купил Лукаку, а когда Лукакаку провалил пару матчей, начал гнобить и его. Уговорил руководителей клуба взять на сумасшедшую зарплату стареющего Санчеса, и его потом за то что тот не отрабатывал зарплату, гнобил и обосрал.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

За 30 можно взять

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