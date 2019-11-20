Моуринью назвал "Тоттенхэму" приоритетную цель на зимнее трансферное окно
Новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал клубу главную трансферную цель на январь.
Как сообщает Walesonline, "особенный" хочет, чтобы клуб приобрел вингера "Реала" Гарета Бэйла, который намерен покинуть "сливочных" в зимнее трансферное окно.
Напомним, что 30-летний валлиец уже выступал за "шпор" с 2007 по 2013 год.
В этом сезоне на счету Бэйла два гола и два ассиста в 7 играх.
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