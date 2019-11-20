Де Брюйне раскритиковал формат жеребьевки Евро-2020
Хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне негативно высказался о жеребьевке Евро-2020.
"Это позор, что уже что-то определено. Турнир выглядит фальшивым, а футбол стал напоминать бизнес", - приводит слова де Брюйне Daily Mail.
Напомним, что жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября, однако уже известно, что Бельгия попала в группу В, где сыграет с Россией и Данией.
Евро-2020 будет проходить с 12 июня 2020 года по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
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|3
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|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
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|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1