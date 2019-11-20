Де Брюйне раскритиковал формат жеребьевки Евро-2020

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Де Брюйне раскритиковал формат жеребьевки Евро-2020

Хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне негативно высказался о жеребьевке Евро-2020.

"Это позор, что уже что-то определено. Турнир выглядит фальшивым, а футбол стал напоминать бизнес", - приводит слова де Брюйне Daily Mail.

Напомним, что жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября, однако уже известно, что Бельгия попала в группу В, где сыграет с Россией и Данией.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня 2020 года по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

Читайте также: УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Карлыч69
Карлыч69

Футбол уже давно большой бизнес. И соревнуются между собой не футболисты, а ФИФА и УЕФА, кто больше себе бабла заработает. Поэтому ФИФА и увеличивает количество участников как клубного чемпионата мира, так и финальной части чемпионатов мира. А футболисты пусть хоть выздыхают без отдыха, главное для футбольных функционеров загрести побольше бабла в свои карманы!

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