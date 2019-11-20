Стало известно, кто был главным кандидатом на пост тренера "Тоттенхэма" до приглашения Моуринью

Новым тренером "Тоттенхэма" мог оказаться Брендан Роджерс.

Как сообщает Daily Mail, владелец "шпор" Дэниел Леви изначально хотел пригласить на пост тренера 46-летнего североирландца, однако тот отказался покидать "Лестер".

Таким образом, Леви решил заменить уволенного Маурисио Почеттино на Жозе Моуринью, который находился без работы с декабря 2018 года.

После 12 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ 14-м месте, имея в активе 14 очков.

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