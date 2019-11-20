"Милан" обсудил с Ибрагимовичем возможное возвращение в клуб

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"Милан" обсудил с Ибрагимовичем возможное возвращение в клуб

"Милан" рассматривает возвращение в клуб шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Как сообщает Sky Sport Italia, представители клуба уже обсуждали этот вопрос с агентом футболиста Мино Райолой.

Отмечается, что в ближайшее время состоится еще одна встреча, на которой "россонери" обсудят с Райолой условия контракта. "Милан" планирует подписать с игроком контракт до лета 2021 года.

Напомним, что Ибрагимович играл за "Милан" с 2010 по 2012 год. Ранее швед покинул "Лос-Анджелес Гэлакси".

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