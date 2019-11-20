"Милан" обсудил с Ибрагимовичем возможное возвращение в клуб
"Милан" рассматривает возвращение в клуб шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Как сообщает Sky Sport Italia, представители клуба уже обсуждали этот вопрос с агентом футболиста Мино Райолой.
Отмечается, что в ближайшее время состоится еще одна встреча, на которой "россонери" обсудят с Райолой условия контракта. "Милан" планирует подписать с игроком контракт до лета 2021 года.
Напомним, что Ибрагимович играл за "Милан" с 2010 по 2012 год. Ранее швед покинул "Лос-Анджелес Гэлакси".
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