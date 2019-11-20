Моуринью сформировал тренерский штаб в "Тоттенхэме"

Новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью завершил формирование тренерского штаба.

Как сообщает сайт "шпор", Моуринью пригласил из "Лилля" Жоау Сакраменту и Нуну Сантуша. Первый стал ассистентом тренера, а Сантуш занял пост тренера голкиперов.

Кроме того, физической подготовкой футболистов теперь будет заниматься Карлос Лалин, ранее работающий с Моуринью в "МЮ", "Реале" и "Челси".

Также сообщается, что Рикарду Формозинью и Джованни Серра будут занимать пост аналитиков.

Читайте также: Моуринью назвал "Тоттенхэму" приоритетную цель на зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru