Роналду тайно женился в Марокко

2 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду тайно женился в Марокко

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду тайно женился на своей подруге Джорджине Родригес.

По сведениям Clarin, свадьба прошла в Марокко и была закрыта для общественности. Все прошло тайно и без привлечения фотографов, так как у Джорджины не сложились отношения с Долорес Авейру, мамой португальца.

Никаких официальный подтверждений от Роналду или Джорджины не было. Напомним, что они состоят в отношениях с 2016 года, а в 2017 году у них родилась дочь.

Читайте также: Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Как обычно, через несколько дней ждём опровержение)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,а Хрыстя был свидетелем со стороны друзей жениха(Бадр)и даже ловил букет и целовался с Харри

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью сформировал тренерский штаб в "Тоттенхэме"

Моуринью сформировал тренерский штаб в "Тоттенхэме"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов