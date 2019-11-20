Роналду тайно женился в Марокко

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду тайно женился на своей подруге Джорджине Родригес.

По сведениям Clarin, свадьба прошла в Марокко и была закрыта для общественности. Все прошло тайно и без привлечения фотографов, так как у Джорджины не сложились отношения с Долорес Авейру, мамой португальца.

Никаких официальный подтверждений от Роналду или Джорджины не было. Напомним, что они состоят в отношениях с 2016 года, а в 2017 году у них родилась дочь.

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