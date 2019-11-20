"Спартак" вместо Florida Cup отправится в ОАЭ

Теги спартак москватомас цорн

"Спартак" вместо Florida Cup отправится в ОАЭ

"Спартак" отказался от участия в американском турнире Florida Cup.

"Оформление виз для футболистов и персонала клуба затянулось, поэтому мы подготовили альтернативный план по январскому сбору. Мы вовремя отказались от участия в Florida Cup и избежали штрафных санкций", - заявил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

Отметим, что "Спартак" проведет сбор, который пройдет с 13 по 24 января, в ОАЭ.

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