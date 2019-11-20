Гамула оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Селекционер "Ростова" Игорь Гамула поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

"На ЧМ-2018 многие фанаты ничего ждали от сборной, а она взяла и выстрелила. Сейчас такая же ситуация. Такое чувство, что некоторые желают сборной неудачи, а другие верят в команду.

Мне хочется, что наша сборная одолела как можно больше соперников и как можно дальше прошла. Думаю, стыдно за Россию не будет", - сказал Гамула.

Известно, что на групповой стадии России будут противостоять Бельгия и Дания.

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