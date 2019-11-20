Контра покинул пост тренера сборной Румынии

Наставник сборной Румынии Космин Контра принял решение покинуть свой пост.

"Покидаю сборную. Приношу извинения болельщикам за то, что не смог добиться больших результатов. Я принял решение еще до игры против Испании (0:5). Не могу смириться с тем, что команда не борется. Однако вина лежит на тренере. У меня не получилось правильно мотивировать футболистов", - приводит слова Контру Prosport.ro.

Напомним, что сборная Румынии не смогла пробиться в финальную часть Евро-2020. В группе F румыны финишировали на 4-м месте, уступив Испании, Швеции и Норвегии.

43-летний Контра занимал должность с 2017 года.

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