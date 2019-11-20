Манчини выбрал соперников для сборной Италии для подготовки к Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини начал планировать подготовку к Евро-2020.

Как сообщает Corriere dello Sport, сборная Италии в марте 2020 года обязана по партнерскому договору отправиться в Катар и сыграть два матча с местными клубами.

Однако Манчини требует отказаться от поездки в Катар, а вместо этого он желает провести матчи против Англии и Германии.

Напомним, что Италия завершила отборочный раунд, выиграв десять матчей из десяти.

Читайте также: Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии. | http://soccernews.ru