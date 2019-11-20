УЕФА открыл дело против Бельгии из-за ошибки с футболкой на матче с Россией

УЕФА может наказать Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию из-за нарушений во время игры против России (4:1).

Причиной послужило то, что защитник бельгийцев Дедрик Боята 10 минут играл в футболке форварда Миши Батшуайи. Также ассоциацию обвиняют в позднем начале игры.

Отмечается, что УЕФА примет решение 12 декабря. Напомним, что Бельгия снова сыграет против России в групповой стадии Евро-2020.

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