"Бавария" интересуется форвардом "Тоттенхэма"

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"Бавария" интересуется форвардом "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Daily Mail, мюнхенский клуб давно следит за выступлениями 17-летнего футболиста. Недавно Пэрротт дебютировал за сборную Ирландии и отметился ассистом в игре против Новой Зеландии (3:1).

Отмечается, что "Бавария" взяла пример с дортмундской "Боруссии", которая в свое время приобрела 17-летнего Джейдона Санчо.

В этом сезоне Пэрротт провел за первую команду "шпор" одну игру в Кубке английской лиги.

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