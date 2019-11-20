Морено прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Испании
Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено высказался о своем уходе из команды.
"Я очень благодарен всем за поддержку, которую получил во время работы в сборной. Произошла экстремальная ситуация и я возглавил сборную Испании. Нашей задачей был выход на Евро-2020 и мы выполнили ее. Очень хочется, чтобы такие ситуации больше не повторялись.
Моя совесть чиста. Всегда говорил, что я человек слова, и если Луис Энрике захочет вернуться, то я не буду ему препятствовать. Я выполнил обещание, хоть мне и пришлось покинуть пост. Я желаю ему успехов в будущем", - приводит слова Морено Marca.
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|Валенсия
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|Осасуна
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|Леванте
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|Алавес
|13
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|15
|Эйбар
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|Мальорка
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|Бетис
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|9
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