Морено прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Испании

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Морено прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Испании

Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено высказался о своем уходе из команды.

"Я очень благодарен всем за поддержку, которую получил во время работы в сборной. Произошла экстремальная ситуация и я возглавил сборную Испании. Нашей задачей был выход на Евро-2020 и мы выполнили ее. Очень хочется, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Моя совесть чиста. Всегда говорил, что я человек слова, и если Луис Энрике захочет вернуться, то я не буду ему препятствовать. Я выполнил обещание, хоть мне и пришлось покинуть пост. Я желаю ему успехов в будущем", - приводит слова Морено Marca.

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