Клюйверт рассказал, как приход Неймара может повлиять на других игроков "Барселоны"

Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт поделился мнением о возможном подписании нападающего ПСЖ Неймара.

"Никогда не знаешь, что может произойти, однако все уже поняли, что заполучить Неймара непросто. Я считаю, что возвращение Неймара негативно скажется на развитии некоторых футболистов команды.

Безусловно, Неймар прекрасный футболист. Однако Ансу Фати может перестать прогрессировать, так как играет на той же позиции. Мы должны разобраться чего хотим. Мы хотим Неймара? Нам необходимо, чтобы молодые футболисты развивались? Или нам нужно и то, и другое", - цитирует Клюйверта Goal.com.

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