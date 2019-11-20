Клюйверт рассказал, как приход Неймара может повлиять на других игроков "Барселоны"
Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт поделился мнением о возможном подписании нападающего ПСЖ Неймара.
"Никогда не знаешь, что может произойти, однако все уже поняли, что заполучить Неймара непросто. Я считаю, что возвращение Неймара негативно скажется на развитии некоторых футболистов команды.
Безусловно, Неймар прекрасный футболист. Однако Ансу Фати может перестать прогрессировать, так как играет на той же позиции. Мы должны разобраться чего хотим. Мы хотим Неймара? Нам необходимо, чтобы молодые футболисты развивались? Или нам нужно и то, и другое", - цитирует Клюйверта Goal.com.
Читайте также: Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы
-
Футболисты "Тоттенхэма" выступали против методов Почеттино
-
Клюйверт рассказал, как приход Неймара может повлиять на других игроков "Барселоны"
-
Морено прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Испании
-
"Бавария" интересуется форвардом "Тоттенхэма"
-
УЕФА открыл дело против Бельгии из-за ошибки с футболкой на матче с Россией
-
"Бавария" нашла долгосрочную замену для Нойера
-
Манчини выбрал соперников для сборной Италии для подготовки к Евро-2020
-
Контра покинул пост тренера сборной Румынии
-
Гамула оценил перспективы сборной России на Евро-2020
-
"Спартак" вместо Florida Cup отправится в ОАЭ
-
2
Моуринью высказался о составе "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за юного американца
-
2
Роналду тайно женился в Марокко
-
Моуринью сформировал тренерский штаб в "Тоттенхэме"
-
"Милан" обсудил с Ибрагимовичем возможное возвращение в клуб
-
Стало известно, кто был главным кандидатом на пост тренера "Тоттенхэма" до приглашения Моуринью
-
1
Де Брюйне раскритиковал формат жеребьевки Евро-2020
-
7
Моуринью назвал "Тоттенхэму" приоритетную цель на зимнее трансферное окно
-
"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на двух лидеров в ближайшем матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6