Клуб Бекхэма подписал пять футболистов
Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" заполучил сразу пять игроков.
Как сообщает Sport.es, новичками клуба стали Бен Суэт, Алвас Пауэлл, Ли Нгуен, Луис Аргудо и Брайан Мередит. Отметим, что все футболисты присоединились к клубу в качестве свободных агентов.
Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС в 2020 году. Первым соперником клуба станет "Лос-Анджелес Гэлакси".
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|Торонто
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|53
|4
|Ди Си Юнайтед
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|46
|5
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|Остин Азтекс
|34
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|9
|Коламбус Крю
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|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
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|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
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|Лос-Анджелес Гэлакси
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|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
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|7
|Portland Timbers
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|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
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|34