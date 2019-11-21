Клуб Бекхэма подписал пять футболистов

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Клуб Бекхэма подписал пять футболистов

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" заполучил сразу пять игроков.

Как сообщает Sport.es, новичками клуба стали Бен Суэт, Алвас Пауэлл, Ли Нгуен, Луис Аргудо и Брайан Мередит. Отметим, что все футболисты присоединились к клубу в качестве свободных агентов.

Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС в 2020 году. Первым соперником клуба станет "Лос-Анджелес Гэлакси".

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