Главные новости дня: 20 ноября

Теги тоттенхэмжозе моуриньюалександр точилинкриштиану роналдуспартак москва

Главные новости дня: 20 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 ноября.

Жозе Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма".

Александр Точилин уволен с поста главного тренера "Сочи".

Космин Контра покинул пост тренера сборной Румынии.

Российские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Артема Дзюбы на матче с Сан-Марино.

"Спартак" снялся с чемпионата России по мини-футболу.

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020.

"Спартак" вместо Florida Cup отправится в ОАЭ.

Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Мать и отец Килиана Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ.

Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы

"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов