Главные новости дня: 20 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 ноября.
Жозе Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма".
Александр Точилин уволен с поста главного тренера "Сочи".
Космин Контра покинул пост тренера сборной Румынии.
Российские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Артема Дзюбы на матче с Сан-Марино.
"Спартак" снялся с чемпионата России по мини-футболу.
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020.
"Спартак" вместо Florida Cup отправится в ОАЭ.
Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".
Мать и отец Килиана Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ.
Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 20 ноября
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"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за юного американца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7