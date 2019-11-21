Главные новости дня: 20 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 ноября.

Жозе Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма".

Александр Точилин уволен с поста главного тренера "Сочи".

Космин Контра покинул пост тренера сборной Румынии.

Российские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Артема Дзюбы на матче с Сан-Марино.

"Спартак" снялся с чемпионата России по мини-футболу.

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020.

"Спартак" вместо Florida Cup отправится в ОАЭ.

Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Мать и отец Килиана Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ.

Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко.

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