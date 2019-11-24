"Атлетик" на выезде одолел "Осасуну"
В рамках 14-го тура испанской Примеры "Осасуна" уступила "Атлетику".
Благодаря победе "Атлетик" поднялся на пятое место, а "Осасуна" осталась на 11-м.
"Осасуна" - "Атлетик" 1:2
Голы: Уильямс, 21 - 0:1, Чими Авила, 76 - 1:1, Кодро, 79 - 1:2
"Осасуна": Эррера, Лильо Кастельяно, Эступиньян, Ронкалья, Давид Гарсия, Брашанац (Иньиго Перес, 78), Мерида, Чими Авила, Рубен Гарсия (Кардона, 71), Вильяр (Адриан, 72), Роберто Торрес.
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес, Берчиче, Унаи Лопес (Сан Хосе, 64), Сансет (Лекуэ, 74), Рауль Гарсия (Кодро, 46), Дани Гарсия, Кордоба, Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|14
|23
|6
|Гранада
|14
|21
|7
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|8
|Хетафе
|13
|20
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Бетис
|14
|16
|15
|Алавес
|13
|15
|16
|Эйбар
|13
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|14
|6