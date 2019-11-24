"Атлетик" на выезде одолел "Осасуну"

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"Атлетик" на выезде одолел "Осасуну"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Осасуна" уступила "Атлетику".

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на пятое место, а "Осасуна" осталась на 11-м.

"Осасуна" - "Атлетик" 1:2

Голы: Уильямс, 21 - 0:1, Чими Авила, 76 - 1:1, Кодро, 79 - 1:2

"Осасуна": Эррера, Лильо Кастельяно, Эступиньян, Ронкалья, Давид Гарсия, Брашанац (Иньиго Перес, 78), Мерида, Чими Авила, Рубен Гарсия (Кардона, 71), Вильяр (Адриан, 72), Роберто Торрес.

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес, Берчиче, Унаи Лопес (Сан Хосе, 64), Сансет (Лекуэ, 74), Рауль Гарсия (Кодро, 46), Дани Гарсия, Кордоба, Уильямс.

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