Мойес может вернуться в "Эвертон"

Руководство "Эвертона" готово уволить тренера команды Марку Силву.

Как сообщает Sky Sports, возглавить "ирисок" может экс-тренер клуба Дэвид Мойес, который тренировал команду с 2002 по 2013 год.

Последним местом работы Мойеса был "Вест Хэм", который он покинул в 2018 году.

После 13 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 15-е место, имея в активе 14 очков.

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