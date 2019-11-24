Мойес может вернуться в "Эвертон"
Руководство "Эвертона" готово уволить тренера команды Марку Силву.
Как сообщает Sky Sports, возглавить "ирисок" может экс-тренер клуба Дэвид Мойес, который тренировал команду с 2002 по 2013 год.
Последним местом работы Мойеса был "Вест Хэм", который он покинул в 2018 году.
После 13 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 15-е место, имея в активе 14 очков.
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