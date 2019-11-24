Сульшер прокомментировал ничью с "Шеффилдом"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался об игре с "Шеффилдом" (3:3).
"Иногда футбол - это больше, чем тактика. Мы слабо начали игру. Когда смогли забить гол, то поняли, что надежда есть. В этом сезоне команда кардинально отличается от той, которая была в прошлом. Сейчас мы не сдаемся. В прошлом году мы бы пропустили еще несколько голов и не отыгрались бы.
В первой половине встречи "Шеффилд" проявил больше желания. Мы не смогли ни разу пробить по их воротам. Такого допускать нельзя", - приводит слова Сульшера ВВС.
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|Кристал Пэлас
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|12
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|15
|Эвертон
|13
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|13
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|18
|Норвич Сити
|13
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|13
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