Сульшер прокомментировал ничью с "Шеффилдом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался об игре с "Шеффилдом" (3:3).

"Иногда футбол - это больше, чем тактика. Мы слабо начали игру. Когда смогли забить гол, то поняли, что надежда есть. В этом сезоне команда кардинально отличается от той, которая была в прошлом. Сейчас мы не сдаемся. В прошлом году мы бы пропустили еще несколько голов и не отыгрались бы.

В первой половине встречи "Шеффилд" проявил больше желания. Мы не смогли ни разу пробить по их воротам. Такого допускать нельзя", - приводит слова Сульшера ВВС.

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