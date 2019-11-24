"Арсенал" готов приютить Почеттино

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери близок к увольнению из клуба.

Как сообщает Daily Mail, руководство "канониров" всерьез задумалось над увольнением тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

Отмечается, что в качестве нового тренера "Арсенала" рассматривает экс-тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Тоттенхэм" уволил Почеттино после пяти лет работы в клубе. Вместо него клуб возглавил Жозе Моуринью.

После 13 туров "Арсенал" занимает в АПЛ седьмое место.

Читайте также: Эмери озвучил задачу "Арсенала". | http://soccernews.ru