Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси

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Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси

Брестское "Динамо" выиграло чемпионат Беларуси текущего сезона.

Для этого клубу хватило обыграть "Витебск" (1:0) в 29-м туре. За тур до конца "Динамо" лидирует в чемпионате, опережая БАТЭ на 5 очков.

Стоит отметить, что БАТЭ впервые с 2005 года не смог стать чемпионом., а для "Динамо" это первое чемпионство в истории клуба.

Не забыл поздравить клуб с успехом Диего Марадона, эск-председатель правления клуба, который сказал на русском: "Мои поздравления!".

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