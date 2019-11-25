Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси
Брестское "Динамо" выиграло чемпионат Беларуси текущего сезона.
Для этого клубу хватило обыграть "Витебск" (1:0) в 29-м туре. За тур до конца "Динамо" лидирует в чемпионате, опережая БАТЭ на 5 очков.
Стоит отметить, что БАТЭ впервые с 2005 года не смог стать чемпионом., а для "Динамо" это первое чемпионство в истории клуба.
Не забыл поздравить клуб с успехом Диего Марадона, эск-председатель правления клуба, который сказал на русском: "Мои поздравления!".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранит
|30
|64
|2
|Славия
|30
|60
|3
|Витебск
|30
|50
|4
|Сморгонь
|30
|46
|5
|Ведрич-97
|30
|46
|6
|Городея Минск рег.
|30
|45
|7
|Ислоч
|30
|45
|8
|Химик Светлогорск
|30
|43
|9
|Звезда БГУ Минск
|30
|40
|10
|Вигвам
|30
|40
|11
|Гомельжелдортранс
|30
|36
|12
|Береза
|30
|33
|13
|Minsk II
|30
|33
|14
|Лида
|30
|31
|15
|Коммунальник
|30
|30
|16
|Волна
|30
|20