"Севилья" добыла выездную победу над "Вальядолидом"

Теги севильяреал вальядолид

"Севилья" добыла выездную победу над "Вальядолидом"

В 14-м туре испанской Примеры "Севилья" переиграла "Вальядолид".

Благодаря победе "Севилья" поднялась на третье место, а "Вальядолид" остался 14-м.

"Вальядолид" - "Севилья" 0:1

Гол: Банега (пен), 13 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Оливас, Салису (Унал, 84), Мичел, Эрвиас (Тони Вилья, 63), Сан-Эметерио, Сандро Рамирес (Де Фрутос, 77), Гвардиола, Плано.

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас (Гудель, 89), Фернандо, Жордан, Окампос, Банега (Васкес, 75), Нолито (Оливер Торрес, 67), де Йонг.

Удаление: Окампос (90).   

Читайте также: "Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 ноября

Главные новости дня: 24 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Вильярреал Вильярреал 14 18
13 Алавес Алавес 14 18
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 14 17
15 Бетис Бетис 14 16
16 Эйбар Эйбар 14 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 14 12
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов