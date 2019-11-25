"Марсель" одержал победу над "Тулузой" и вышел на второе место Лиги 1
В 14-м туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде переиграл "Тулузу".
Теперь "Марсель" занимает второе место, отставая от ПСЖ на 8 очков. "Тулуза" по-прежнему идет на предпоследнем месте.
"Тулуза" - "Марсель" 0:2
Голы: Бенедетто, 76 - 0:1, Радонич, 79 - 0:2
"Тулуза": Рене, Рохель, Силла, Морейра, Изима-Мирен, Буагар, Сангаре, Доссеви (Саид, 82), Градель (Лейя-Исека, 84), Саного, Кулурис (Амьян, 45).
"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Перрен, Камара, Ронжье, Стротман, Пайет, Сансон (Жермен, 75), Лопес (Радонич, 64), Бенедетто (Аке, 88).
Удаление: Морейра (41).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Бордо
|14
|22
|4
|Марсель
|13
|22
|5
|Сент-Этьен
|14
|22
|6
|Монпелье
|14
|20
|7
|Реймс
|14
|20
|8
|Нант
|14
|20
|9
|Лион
|14
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11