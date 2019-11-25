"Марсель" одержал победу над "Тулузой" и вышел на второе место Лиги 1

В 14-м туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде переиграл "Тулузу".

Теперь "Марсель" занимает второе место, отставая от ПСЖ на 8 очков. "Тулуза" по-прежнему идет на предпоследнем месте.

"Тулуза" - "Марсель" 0:2

Голы: Бенедетто, 76 - 0:1, Радонич, 79 - 0:2

"Тулуза": Рене, Рохель, Силла, Морейра, Изима-Мирен, Буагар, Сангаре, Доссеви (Саид, 82), Градель (Лейя-Исека, 84), Саного, Кулурис (Амьян, 45).

"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Перрен, Камара, Ронжье, Стротман, Пайет, Сансон (Жермен, 75), Лопес (Радонич, 64), Бенедетто (Аке, 88).

Удаление: Морейра (41).

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