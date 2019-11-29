Пике: "Уже скучно обыгрывать "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" с крупным счетом"

В документальном фильме Matchday от Rakuten TV появились кадры с интервью защитника "Барселоны" Жерара Пике после полуфинальной игры Кубка Испании с "Реалом".

Напомним, что тогда на "Сантьяго Бернабеу" каталонский клуб выиграл со счетом 0:3.

"Еще один разгром здесь, вперед! Это просто то, что происходит. Уже скучно обыгрывать "Реал" здесь 3:0, 4:0, 5:0", - заявил Пике.

Напомним, что первой класико этого сезона пройдет 18 декабря на "Камп Ноу" в рамках Примеры.

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