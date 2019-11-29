Пике: "Уже скучно обыгрывать "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" с крупным счетом"
В документальном фильме Matchday от Rakuten TV появились кадры с интервью защитника "Барселоны" Жерара Пике после полуфинальной игры Кубка Испании с "Реалом".
Напомним, что тогда на "Сантьяго Бернабеу" каталонский клуб выиграл со счетом 0:3.
"Еще один разгром здесь, вперед! Это просто то, что происходит. Уже скучно обыгрывать "Реал" здесь 3:0, 4:0, 5:0", - заявил Пике.
Напомним, что первой класико этого сезона пройдет 18 декабря на "Камп Ноу" в рамках Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6