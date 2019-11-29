Пике: "Уже скучно обыгрывать "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" с крупным счетом"

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Пике: "Уже скучно обыгрывать "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" с крупным счетом"

В документальном фильме Matchday от Rakuten TV появились кадры с интервью защитника "Барселоны" Жерара Пике после полуфинальной игры Кубка Испании с "Реалом".

Напомним, что тогда на "Сантьяго Бернабеу" каталонский клуб выиграл со счетом 0:3.

"Еще один разгром здесь, вперед! Это просто то, что происходит. Уже скучно обыгрывать "Реал" здесь 3:0, 4:0, 5:0", - заявил Пике.

Напомним, что первой класико этого сезона пройдет 18 декабря на "Камп Ноу" в рамках Примеры.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

крош: "Я так мечтаю, я так мечтаю, когда Пике и Месси будут уходить с Камп Ноу под оглушительный свист блау-грана".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Надо было писать с аккаунта "крош" или пароль забыл?

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

С тех аккаунтов, с каких тебе не раз здесь банили?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:"Уже скучно вылетать с разгромом в ЛЧ,пора опозориться хотя бы в финале"

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