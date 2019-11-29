Ругани желает покинуть "Ювентус"
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани намерен покинуть клуб в ближайшее время.
Как сообщает Calciomercato, 25-летний итальянец жалуется на отсутствие игровой практики при руководстве Маурицио Сарри.
Отметим, что минувшим летом Ругани отклонил предложения "Арсенала", "Вулверхэмптона", "Милана" и "Ромы".
В текущем сезоне Ругани провел два матча во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|13
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|12
|7