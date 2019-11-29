Ругани желает покинуть "Ювентус"

Теги ювентусданиэле ругани

Ругани желает покинуть "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани намерен покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает Calciomercato, 25-летний итальянец жалуется на отсутствие игровой практики при руководстве Маурицио Сарри.

Отметим, что минувшим летом Ругани отклонил предложения "Арсенала", "Вулверхэмптона", "Милана" и "Ромы".

В текущем сезоне Ругани провел два матча во всех турнирах.

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" может зимой купить двух игроков "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"

Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 13 35
2 Интер Милан Интер Милан 13 34
3 Лацио Лацио 13 27
4 Кальяри Кальяри 13 25
5 Рома Рома 13 25
6 Аталанта Аталанта 13 22
7 Наполи Наполи 13 20
8 Парма Парма 13 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 13 18
10 Фиорентина Фиорентина 13 16
11 Торино Торино 13 14
12 Милан Милан 13 14
13 Удинезе Удинезе 13 14
14 Сассуоло Сассуоло 12 13
15 Болонья Болонья 13 13
16 Сампдория Сампдория 13 12
17 Лечче Лечче 13 11
18 Дженоа Дженоа 13 10
19 СПАЛ СПАЛ 13 9
20 Брешия Брешия 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов