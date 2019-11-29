Ругани желает покинуть "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани намерен покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает Calciomercato, 25-летний итальянец жалуется на отсутствие игровой практики при руководстве Маурицио Сарри.

Отметим, что минувшим летом Ругани отклонил предложения "Арсенала", "Вулверхэмптона", "Милана" и "Ромы".

В текущем сезоне Ругани провел два матча во всех турнирах.

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