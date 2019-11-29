"Оренбург" согласен перенести матч против "Сочи"

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"Оренбург" согласен перенести матч против "Сочи"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что клуб не против переноса игры против "Сочи".

"Я обсуждал это с главным тренером. Если они потеряли столько игроков, то какой смысл сейчас играть. Все зависит от "Сочи", если они попросят перенести игру, то мы согласимся.

Однако с нами еще никто не связывался по этому вопросу. Мы все понимаем, такое может произойти в любом клубе. Думаю, перенос матча - верное решение", - заявил Кияев.

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