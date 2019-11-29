"Интер" нацелился на Хамеса

Хавбек "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает La Repubblica, "нерадзурри" готовы осуществить сделку ближайшим летом. "Интер" оценивает 28-летнего колумбийца в 50 миллионов евро.

Отмечается, что сам игрок желает покинуть клуб. Контракт Хамеса с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне на счету Хамеса один гол и одни ассист в 9 играх.

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