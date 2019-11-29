"Интер" нацелился на Хамеса

Теги интер миланреал мадридхамес родригестрансферы

"Интер" нацелился на Хамеса

Хавбек "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает La Repubblica, "нерадзурри" готовы осуществить сделку ближайшим летом. "Интер" оценивает 28-летнего колумбийца в 50 миллионов евро.

Отмечается, что сам игрок желает покинуть клуб. Контракт Хамеса с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне на счету Хамеса один гол и одни ассист в 9 играх.

Читайте также: "Арсенал" интересуется полузащитником "Реала" Родригесом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"

Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 13 35
2 Интер Милан Интер Милан 13 34
3 Лацио Лацио 13 27
4 Кальяри Кальяри 13 25
5 Рома Рома 13 25
6 Аталанта Аталанта 13 22
7 Наполи Наполи 13 20
8 Парма Парма 13 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 13 18
10 Фиорентина Фиорентина 13 16
11 Торино Торино 13 14
12 Милан Милан 13 14
13 Удинезе Удинезе 13 14
14 Сассуоло Сассуоло 12 13
15 Болонья Болонья 13 13
16 Сампдория Сампдория 13 12
17 Лечче Лечче 13 11
18 Дженоа Дженоа 13 10
19 СПАЛ СПАЛ 13 9
20 Брешия Брешия 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов