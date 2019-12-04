УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022
В УЕФА согласовали формат квалификационного раунда к ЧМ-2022 в Европе.
Стало известно, что в финальную часть мундиаля пройдут 13 европейских сборных - 10 победителей групп и три лучших команды по итогам плей-офф.
За три места, которые определятся в плей-офф, поборются 10 сборных, которые займут вторые места в квалификационных группах, а также два лучших победителя групп в Лиге Наций 2020/21, которые не попадут на ЧМ напрямую.
Плей-офф будет состоять их трех турниров и победитель каждого из них пройдет в финальную часть ЧМ-2022.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3