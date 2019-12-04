УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022

В УЕФА согласовали формат квалификационного раунда к ЧМ-2022 в Европе.

Стало известно, что в финальную часть мундиаля пройдут 13 европейских сборных - 10 победителей групп и три лучших команды по итогам плей-офф.

За три места, которые определятся в плей-офф, поборются 10 сборных, которые займут вторые места в квалификационных группах, а также два лучших победителя групп в Лиге Наций 2020/21, которые не попадут на ЧМ напрямую.

Плей-офф будет состоять их трех турниров и победитель каждого из них пройдет в финальную часть ЧМ-2022.

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