Джикия рассказал подробности своего знакомства с Буффоном
Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своем знакомстве с Джанлуиджи Буффоном.
"Мы были на сборах и рядом с нами был заселен ПСЖ, за который тогда играл Буффон. А за нас тогда выступал Сальваторе Боккетти и он был знаком с Буффоном. Они встретились, поговорили. Потом Боккетти предложил мне сфотографироваться с Буффоном. Разумеется, я хотел этого, однако стеснялся. Но Боккетти заверил меня, что обо всем договориться и я побежал фотографироваться.
Это фото у меня есть, это память на всю жизнь. Буффон так встретил меня, как будто мы с ним раньше играли за один клуб", - заявил Джикия.
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|18
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Ахмат
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|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
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|Рубин
|18
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|18
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