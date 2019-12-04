Джикия рассказал подробности своего знакомства с Буффоном

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Джикия рассказал подробности своего знакомства с Буффоном

Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своем знакомстве с Джанлуиджи Буффоном.

"Мы были на сборах и рядом с нами был заселен ПСЖ, за который тогда играл Буффон. А за нас тогда выступал Сальваторе Боккетти и он был знаком с Буффоном. Они встретились, поговорили. Потом Боккетти предложил мне сфотографироваться с Буффоном. Разумеется, я хотел этого, однако стеснялся. Но Боккетти заверил меня, что обо всем договориться и я побежал фотографироваться.

Это фото у меня есть, это память на всю жизнь. Буффон так встретил меня, как будто мы с ним раньше играли за один клуб", - заявил Джикия.

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