Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Российский специалист Леонид Слуцкий может возглавить греческий клуб.

Как сообщает "БИЗНЕС Online", переговоры с тренером ведет АЕК, который ищет замену уволенному Мигелю Кардозу.

После 12 туров афинский АЕК занимает в чемпионате Греции пятое место, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" на 10 очков.

Напомним, что ранее Слуцкий покинул пост тренера "Витесса", который он возглавлял с 2018 года.

Отмечается, что Слуцкий и его агент пока игнорируют информацию о возможном переходе в АЕК.

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