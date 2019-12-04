Слуцкий может продолжить карьеру в Греции
Российский специалист Леонид Слуцкий может возглавить греческий клуб.
Как сообщает "БИЗНЕС Online", переговоры с тренером ведет АЕК, который ищет замену уволенному Мигелю Кардозу.
После 12 туров афинский АЕК занимает в чемпионате Греции пятое место, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" на 10 очков.
Напомним, что ранее Слуцкий покинул пост тренера "Витесса", который он возглавлял с 2018 года.
Отмечается, что Слуцкий и его агент пока игнорируют информацию о возможном переходе в АЕК.
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