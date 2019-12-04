Маркизио о втором месте "Ювентуса": Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А"
Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио высказался о том, что клуб идет в чемпионате на втором месте.
"Чемпионат стал интереснее, однако не думаю, что у "Ювентуса" проблемы. Люди всегда найдут недостатки, даже если ты побеждаешь десять игр кряду. Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А", - приводит слова Маркизио Football Italia.
После 14 туров "старая синьора" занимает в чемпионате второе место, отставая от "Интера" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7