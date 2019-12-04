Маркизио о втором месте "Ювентуса": Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А"

Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио высказался о том, что клуб идет в чемпионате на втором месте.

"Чемпионат стал интереснее, однако не думаю, что у "Ювентуса" проблемы. Люди всегда найдут недостатки, даже если ты побеждаешь десять игр кряду. Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А", - приводит слова Маркизио Football Italia.

После 14 туров "старая синьора" занимает в чемпионате второе место, отставая от "Интера" на одно очко.

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