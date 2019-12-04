Маркизио о втором месте "Ювентуса": Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А"

Теги ювентусклаудио маркизио

Маркизио о втором месте "Ювентуса": Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А"

Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио высказался о том, что клуб идет в чемпионате на втором месте.

"Чемпионат стал интереснее, однако не думаю, что у "Ювентуса" проблемы. Люди всегда найдут недостатки, даже если ты побеждаешь десять игр кряду. Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А", - приводит слова Маркизио Football Italia.

После 14 туров "старая синьора" занимает в чемпионате второе место, отставая от "Интера" на одно очко.

Читайте также: В "Ювентусе" рассказали, какую цель поставил перед собой Роналду на 2020-й год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Рома Рома 14 28
5 Кальяри Кальяри 13 25
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 13 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов